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Сегодня 11 сентября 2018 года, 18:22

Стартовало online-голосование за участников конкурса ААУ «Адвокат года-2018»

Торжественное награждение состоится 5 октября с.г.

I этап конкурса ААУ «Адвокат года-2018» завершился, и Ассоциация адвокатов Украины с радостью сообщает о старте online-голосования.

С 11 по 20 сентября 2018 года включительно все желающие имеют возможность сделать свой выбор и проголосовать за того адвоката, которого считают адвокатом года в определенной практике.

Финалистами определяются несколько номинантов в каждой практике, которые получат наибольшее количество баллов по результатам online-голосования и оценки анкетных данных конкурсной комиссией.

Торжественное награждение финалистов состоится 5 октября 2018 года в конференц-зале отеля Hyatt Regency Kyiv.

Победителям будут вручены награды, а информация о них будет опубликована в журнале «Публичные люди» и в специальном выпуске «Бюллетень ААУ», посвященном конкурсу «Адвокат года-2018».

ААУ приглашает всех принять участие в голосовании по ссылке.

Перед тем как проголосовать, необходимо внимательно прочитать условия голосования!