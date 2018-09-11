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НАБУ обеспокоено перспективой подписания соглашения с обвиняемым в резонансном деле

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальное антикоррупционное бюро Украины обеспокоено намерениями прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры заключить соглашение с бывшим председателем правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения, обвиняемым в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Уточняется, что о таких планах обвинения прокурор САП объявил 5 сентября 2018 года во время судебного заседания по делу по факту растраты средств Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ). Обстоятельства, при которых совершено это действие, вызывают беспокойство и наталкивают на мысль о возможной предвзятости в действиях обвинения.

Во-первых, прокуроры САП попытались изменить квалификацию преступления, инкриминируемого обвиняемому, на более мягкую: вместо части 5 статьи 191 УК Украины (за которую предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества) на часть 2 статьи 364 УК Украины (предусматривает лишение свободы от трех до шести лет без конфискации имущества и является преступлением средней тяжести).

Во-вторых, обвинение предлагает освободить экс-чиновника, уличенного в коррупции, от реального отбывания лишения свободы, заменив его испытательным сроком в два года.

В-третьих, прокуроры САП предлагают освободить обвиняемого не только от гражданской ответственности в виде возмещения государству ущерба, но и от обязанности участвовать в заседаниях судов всех инстанций, в которых сейчас ГИФКУ пытается отстоять свои права и вернуть украденные средства.

Следовательно, по мнению НАБУ, в случае заключения это соглашение фактически сведет на нет шансы государства компенсировать 14,5 млн грн убытков, причиненных коррупционными действиями экс-главы ГИФКУ.

«Национальное бюро считает такую позицию стороны обвинения неприемлемой и общественно опасной, ведь речь идет о лице, из-за действий которого государственным интересам нанесен ущерб в особо крупных размерах», — отмечается в заявлении НАБУ.

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