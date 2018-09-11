Сегодня 11 сентября 2018 года, 16:40

С.Верланов: «Тест основной цели может стать новым инструментом украинских налоговых органов, более мощным, чем тест бенефициарного владельца»

Для украинского бизнеса всегда было важно понимание предсказуемости и стабильности налогового законодательства. Судя по активной позиции и участию в законотворческом процессе, можно сказать, что определенное понимание очередных шагов в реформе налоговой службы и налогового законодательства в целом и с учетом мировых тенденций у представителей бизнес-сообщества сегодня все же есть.

Совсем недавно команду Министерства финансов Украины усилил представитель юридического бизнеса Сергей Верланов, занявший пост заместителя министра финансов.

«Юридическая практика» поинтересовалась у заместителя министра финансов о ближайших перспективах реформы Государственной фискальной службы Украины, создании Национального бюро финансовой безопасности и ближайших шагах по имплементации плана BEPS.

«Исполнение международных обязательств является теми конкретными действиями, которые приближают нас всех к европейскому пространству. Подписание конвенции MLI является достаточно весомой вехой на этом пути, ведь конвенция позволяет одновременно внести изменения в 77 соглашений об избежании двойного налогообложения, стороной которых является Украина. Таким образом, нам удастся уменьшить перемещение украинского капитала в юрисдикции с низким уровнем налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, что в свою очередь будет способствовать увеличению доходов бюджета», - рассказывает Сергей Верланов.

Так же по его словам не менее важна имплементация стандартов плана действий BEPS. Их имплементация в Европе, в том числе в странах Балтии и на Кипре, проходит в быстром темпе, поэтому, по мнению г-на Верланова, это не будет большой неожиданностью для украинской бизнес-среды.

В тоже время он обращает внимание, что тест «основной цели» может стать новым инструментом украинских налоговых органов, более мощным, чем тест бенефициарного владельца, который ныне является основным способом борьбы ГФС уклонения от уплаты налогов.

Более подробно о шагах имплементации Плана BEPS, перспективах реформы ГФС и создании службы финансовых расследований читайте в свежем номер «ЮП» № 37 в материале «Ударный инструмент»