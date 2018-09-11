Минфин хочет упростить предпринимателям использование кассовых аппаратов

Минфин предлагает освободить предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает UBR.ua.
Минфин предлагает внести изменения в приказ №547 от 14 июня 2016 года «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций».
Эти изменения:
- упрощают регистрацию РРО и порядок введения их в эксплуатацию;
вводят механизм обмена информацией в электронном виде при регистрации и применении РРО;
- упрощают требования по ведению книги учета расчетных операций (отменяется необходимость ежедневного подклеивания отчетных чеков).
«Таким образом, упрощается использование кассовых аппаратов, предприниматели будут экономить время и средства для использования РРО», — уверяют в Минфине.
Как ранее сообщал UBR, Минфин хочет расширить перечень устройств, которые способны регистрировать расчеты.
Это позволит министерству демонополизировать рынок РРО и упростить условия использования кассовых аппаратов.
Также ведомство ставит цель сделать приобретение и обслуживание любого вида кассовых аппаратов более доступным для большинства предпринимателей.
Это связано с тем, что большинство попыток правительства заставить предпринимателей использовать РРО сталкивались со столь же яростными протестами из-за дороговизны кассовых аппаратов и их обслуживания.
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