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Сегодня 11 сентября 2018 года, 16:40

Минфин хочет упростить предпринимателям использование кассовых аппаратов

Минфин предлагает освободить предпринимателей от ежедневного вклеивания фискальных отчетных чеков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает UBR.ua.

Минфин предлагает внести изменения в приказ №547 от 14 июня 2016 года «Об утверждении порядков по регистрации регистраторов расчетных операций и книг учета расчетных операций».

Эти изменения:

- упрощают регистрацию РРО и порядок введения их в эксплуатацию;

вводят механизм обмена информацией в электронном виде при регистрации и применении РРО;

- упрощают требования по ведению книги учета расчетных операций (отменяется необходимость ежедневного подклеивания отчетных чеков).

«Таким образом, упрощается использование кассовых аппаратов, предприниматели будут экономить время и средства для использования РРО», — уверяют в Минфине.

Как ранее сообщал UBR, Минфин хочет расширить перечень устройств, которые способны регистрировать расчеты.

Это позволит министерству демонополизировать рынок РРО и упростить условия использования кассовых аппаратов.

Также ведомство ставит цель сделать приобретение и обслуживание любого вида кассовых аппаратов более доступным для большинства предпринимателей.

Это связано с тем, что большинство попыток правительства заставить предпринимателей использовать РРО сталкивались со столь же яростными протестами из-за дороговизны кассовых аппаратов и их обслуживания.