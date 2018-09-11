Судья Жовтневого районного суда Запорожья Ольга Жукова обратилась в Высший совет правосудия и к Генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательстве в деятельность судьи относительно осуществления правосудия. Сообщение поступило в ВСП 6 сентября 2018 года.
Как следует из текста сообщения, в производстве судьи находится дело об отобрании ребенка у матери без лишения родительских прав. 30 августа с.г. состоялось подготовительное заседание, на котором присутствовали представители сторон, а также неизвестное лицо, представившееся в качестве свободного слушателя.
Судья удалилась в совещательную комнату, но обнаружила там мобильный телефон Lenovo с включенным диктофоном.
«Поскольку судом было установлено нарушение тайны совещательной комнаты, факт незаконного осуществления звукозаписи в кабинете судьи, мною было принято решение о невозможности дальнейшего пребывания суда в совещательной комнате, а также о вызове судебной охраны и работников полиции», — пишет судья.
Как оказалось, ответчица (мать ребенка) признала, что телефон принадлежит ей и она включила его с целью фиксации судебного процесса.
Были внесены сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 376 УК Украины.
Ознакомиться с текстом сообщения можно по ссылке.
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