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LHS: во всем мире процедура банкротства — это льгота и спасательный круг для добросовестного должника и его бизнеса, подчеркивает И.Николаев

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нынешняя неделя в Lеgal High School посвящена проблематике погашения долгов в процедуре банкротства. Сегодняшний модуль Школы «Торговый баланс интересов кредиторов и должника» открыла лекция Игоря Николаева, юридического советника Центра коммерческого права, который рассказал о разделении активов: можно ли погасить кредиторские требования за счет продажи имущества частями?

Во всем мире процедура банкротства выполняет функцию некоего спасательного круга, подчеркивает лектор, а продажа имущества должника — это ключевой момент всей процедуры банкротства, основная цель которой рассчитаться с требованиями кредиторов и восстановить платежеспособность должника. Благодаря полученным средствам от реализации имущества предприятие получит возможность исполнить свои обязательства перед кредиторами и сохранить бизнес. Это идеал, к которому нужно стремиться.

Главное в процедуре продажи имущества должника, как отмечалось, — это оперативность и эффективность реализации, то есть получение наилучшего результата в кратчайшие сроки: продажа по максимальной цене с целью получения максимальных средств, посредством которым будут удовлетворены требования кредиторов. Ведь при условии полного удовлетворения требований кредиторов в случае наличия остатка средств предприятие может восстановить платежеспособность и продолжить свою деятельность. Игорь Николаев подчеркивает: продажа имущества должника в производстве по делу о банкротстве осуществляется путем проведения торгов в форме аукциона (за исключением имущества, продажа которого в соответствии с законодательством Украины осуществляется путем проведения закрытых торгов). Продажи подлежат все виды имущества должника, предназначенного для осуществления хозяйственной деятельности, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам.

Приоритетом реализации имущества, констатирует спикер, является продажа «работающего бизнеса», но на практике это не всегда удается реализовать. Игорь Николаев рассказал о проблемных вопросах, возникающих в связи с определением торгующей организации и «наибольшей цены», по которой должно быть реализовано имущество банкрота на открытых торгах. Лектор сфокусировался и на том, чем отличается процедура банкротства от исполнительного производства.

В завершение лекции Игорь Николаев акцентировал внимание на новом институте восстановления платежеспособность должника путем замещения активов в процедуре санации. С целью восстановления платежеспособности и удовлетворения требований кредиторов план санации, как отмечалось, может предусматривать отчуждение имущества должника путем замещения активов.

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