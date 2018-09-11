Сегодня 11 сентября 2018 года, 14:57

Львовскую судью принуждают повлиять на решение своего мужа

Судья Шевченковского районного суда города Львова Александра Баева обратилась к Высшему совету правосудия с сообщением о вмешательстве в ее деятельность как судьи по осуществлению правосудия. Об этой говорится на портале «Судебная власть Украины».

Судья сообщила, что 7 сентября 2018 года на ее мобильный телефон в мобильном приложении Viber начали поступать текстовые сообщения с угрозами и требованиями повлиять на ее мужа с целью совершения им определенных действий, связанных с его профессиональной деятельностью, а именно — назначить лиц на соответствующие должности.

В сообщениях указано, что в случае несовершения мужем судьи указанных действий в Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины будут направлены заявления об увольнении ее с должности судьи. Кроме того, автором сообщений отмечено, что у него имеются сведения о фактах, которые дискредитируют ее как судью.

Кроме того, автор сообщений указывает следующее: «Будем вынуждены снять с себя ответственность за все то, что может происходить с вами дальше». Такие сообщения и звонки поступали г-же Баевой неоднократно в вечернее и ночное время суток.

С оригиналом заявления в ВСП можно ознакомиться по ссылке.

Согласно электронной декларации Александры Баевой, ее мужем является Роман Труба, руководитель Государственного бюро расследований.