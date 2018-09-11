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Адвокатов приглашают изучить основы правовой системы ЕС

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика
Мероприятие состоится в среду 12 сентября Мероприятие состоится в среду 12 сентября

12 сентября 2018 года в 19.00 комитет NextGen и Высшая школа адвокатуры проводят семинар «Введение в законодательство Европейского Союза».

Семинар включает историю создания европейских организаций и судебных учреждений. Докладчик семинара — адвокат Павел Ельник объяснит роль законодательства ЕС в связи с заключением Соглашения об ассоциации.

В ходе семинара будут проанализированы судебные дела, касающиеся таких принципов Евросоюза, как свободное движение товаров, свободное движение работников, свободное движение капитала, а также дела, касающиеся запрета дискриминации и свободной конкуренции (антимонопольное законодательство). Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Программа семинара включает обзор структуры и юрисдикции Суда справедливости ЕС, а также порядка обжалования актов институтов ЕС и анализ видов актов (постановлений, директив, решений, выводов и рекомендаций), вопросы, касающиеся права на иск, исковой давности, оснований обжалования, последствий решения.

Полную программу семинара можно посмотреть по ссылке.

Участие в семинаре платное. Адвокаты, посетившие семинар, получат сертификаты о повышении квалификации.

Регистрация осуществляется по ссылке.

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