12 сентября 2018 года в 19.00 комитет NextGen и Высшая школа адвокатуры проводят семинар «Введение в законодательство Европейского Союза».
Семинар включает историю создания европейских организаций и судебных учреждений. Докладчик семинара — адвокат Павел Ельник объяснит роль законодательства ЕС в связи с заключением Соглашения об ассоциации.
В ходе семинара будут проанализированы судебные дела, касающиеся таких принципов Евросоюза, как свободное движение товаров, свободное движение работников, свободное движение капитала, а также дела, касающиеся запрета дискриминации и свободной конкуренции (антимонопольное законодательство). Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Программа семинара включает обзор структуры и юрисдикции Суда справедливости ЕС, а также порядка обжалования актов институтов ЕС и анализ видов актов (постановлений, директив, решений, выводов и рекомендаций), вопросы, касающиеся права на иск, исковой давности, оснований обжалования, последствий решения.
Полную программу семинара можно посмотреть по ссылке.
Участие в семинаре платное. Адвокаты, посетившие семинар, получат сертификаты о повышении квалификации.
Регистрация осуществляется по ссылке.
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