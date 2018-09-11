Сегодня 11 сентября 2018 года, 13:15

ВС не счел кражу из огражденного двора кражей, соединенной с проникновением

Верховный Суд исключил из решений судов низших инстанций такой квалифицирующий признак преступления, как «кража, соединенная с проникновением в иное хранилище», несмотря на то, что в конкретном случае огороженная территория двора не была хранилищем, поскольку забор только устанавливал видимые границы территории.

Об этом деле сообщает портал «Судебная власть Украины».

Так, коллегия судей Первой палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда рассмотрела кассационную жалобу защитника лица, осужденного за совершение уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 15 (покушение на преступление) и частью 3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины, на приговор местного суда и определение апелляционного судов.

Как указано в приговоре, человек повторно, имея умысел на тайное хищение чужого имущества из корыстных побуждений, путем свободного доступа проник во двор домовладения, откуда пытался похитить велосипед. Однако довести преступление до конца не удалось по причинам, не зависящим от воли человека, поскольку его противоправные действия на территории упомянутого двора заметил и прекратил пострадавший. Апелляционный суд оставил приговор местного суда без изменений.

По мнению ВС, суд первой инстанции ошибочно квалифицировал действия лица как покушение на тайное хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в иное хранилище.

«В частности, в постановлениях приговора суд установил, что преступление было совершено путем свободного доступа на территорию двора. При приведенных обстоятельствах эту территорию, даже если она имела ограждение, нельзя считать хранилищем, ведь в конкретном случае его наличие суд фактически определил как устанавливающее только видимые границы территории, а не как хранилище», — говорится в постановлении ВС.

Текст постановления доступен по ссылке.