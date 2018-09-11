Выбросы на крымском «Титане» вредят здоровью украинских пограничников

61 пограничник пожаловался на ухудшение самочувствия из-за химических выбросов на заводе «Титан». Об этом 10 сентября с.г. сказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает сайт МВД Украины.
«В целом 61 пограничник пожаловался на ухудшение самочувствия. Это, скорее всего, связано с экологической ситуацией, с выбросами в атмосферу с завода «Титан». Пятеро пограничников госпитализированы и находятся в Одессе, в госпитале», — отметил Олег Слободян.
Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о временном приостановлении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» в связи с опасной экологической ситуацией на заводе «Титан» вблизи админграниц с временно оккупированным Крымом.
Сохранить:
Контакты:
Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав
Казахстанский юридический форум 2018
Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!
ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: