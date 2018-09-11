Сегодня 11 сентября 2018 года, 13:15

Выбросы на крымском «Титане» вредят здоровью украинских пограничников

61 пограничник пожаловался на ухудшение самочувствия из-за химических выбросов на заводе «Титан». Об этом 10 сентября с.г. сказал помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает сайт МВД Украины.

«В целом 61 пограничник пожаловался на ухудшение самочувствия. Это, скорее всего, связано с экологической ситуацией, с выбросами в атмосферу с завода «Титан». Пятеро пограничников госпитализированы и находятся в Одессе, в госпитале», — отметил Олег Слободян.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о временном приостановлении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» в связи с опасной экологической ситуацией на заводе «Титан» вблизи админграниц с временно оккупированным Крымом.