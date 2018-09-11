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РФ создаст госорган, который будет собирать данные о преступлениях хакеров из иностранных структур

11 сентября 2018 года Источник:Pravo.ru

Федеральная служба безопасности объявила о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Его задачей станет противодействие кибератакам на ключевые объекты российской инфраструктуры, пишет Pravo.ru.

Согласно опубликованному приказу о создании НКЦКИ, новая структура призвана координировать защиту от кибератак информационных систем и сетей госорганов, корпоративных систем управления технологическими процессами компаний, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Речь идет об IT-системах на оборонных предприятиях, в сферах здравоохранения, энергетики, связи и науки, в транспортной, кредитно-финансовой сферах, в ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Центр войдет в состав Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Он будет собирать данные о преступлениях хакеров из профильных ведомств и компаний, включая иностранные. Эти данные проанализируют, после чего доведут информацию о «средствах и способах проведения компьютерных атак» до всех «субъектов критической инфраструктуры».

Отдельно в приказе оговаривается, что НКЦКИ вправе осуществлять обмен данными с «уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты». Однако центр может отказывать зарубежным организациям в предоставлении таких сведений, если это угрожает госбезопасности.

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