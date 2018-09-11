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12 сентября сервисные центры МВД проведут акцию «Сдай заглушку — выбери жизнь»

11 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В среду, 12 сентября 2018 года, сервисные центры МВД начинают акцию сбора заглушек, чтобы привлечь внимание водителей к безопасности на дороге и пользованию ремнями безопасности.

В рамках мероприятия будут представлены арт-объект — автокресло с ремнем безопасности, созданное из 1079 заглушек, которые сдавали граждане на заправках ОККО во время акции «Сдай заглушку — выбери жизнь».

Презентация пройдет с участием начальника Главного сервисного центра МВД Владислава Криклия, координатора кампании «За безопасные дороги» Олеси Холопик и председателя Всеукраинского объединения автошкол Украины Ильи Щербины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 50% случаев ДТП со смертельным исходом жизни водителей и пассажиров можно было бы спасти благодаря пристегнутым ремням безопасности. Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств — одна из важнейших мер, которую можно предпринять для предотвращения травм в автомобильной аварии.

Акция начнется в Киеве и продолжится во Львовской, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях, напоминая украинцам о важности соблюдения правил безопасности на дороге.

Начало в 9.30

Место проведения: г.Киев, пр-т Степана Бандеры, 26В (сервисный центр МВД в помещении Metro).

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