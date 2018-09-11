Сегодня 11 сентября 2018 года, 11:32

Грузовики будут взвешивать на ходу

Государственное предприятие «Укравтодор» планирует взвешивать грузовые автомобили во время их движения и штрафовать в случае перегрузки. Об этом сообщил глава предприятия Славомир Новак в интервью «Радио Свобода».

По его словам, предприятием был объявлен тендер на закупку шести ворот автоматической системы контроля грузовых автомобилей в движении. В рамках пилотного проекта шесть таких пунктов будут установлены на въездах и выезда Киева, при этом финансирование будет происходить за счет международных организаций.

Указанная система будет фиксировать вес грузовика в движении. Если допустимый вес превышен — фотография грузовика отправляется в полицию, после чего водитель будет обязан оплатить штраф.

Глава «Укравтодора» подчеркнул, что именно перегрузка транспорта является главным фактором разрушения дорог в Украине.

«Нет в мире такой технологии, которая может выдерживать 50, 60, 80, или, как мне в последнее время сообщили, рекорд в Украине — грузовик весом 120 тонн. Так не может быть», — завил Новак.

Между тем система взвешивания грузовиков в движении заработает лишь после внесения соответствующих изменений в законодательство.