Сегодня 11 сентября 2018 года, 11:32

Дело Лавриновича рассмотрит Подольский райсуд Киева

Подольский райсуд Киева признал, что обвинительный акт по делу экс-министра юстиции Александра Лавриновича соответствует требованиям УПК и может рассматриваться судом. Об этом сообщает «Судебный репортер», пишет РБК.

Так, коллегия судей объявила, что обвинительный акт соответствует требованиям УПК, а формулировка обвинения, правовая квалификация и фактические обстоятельства будут оцениваться во время рассмотрения дела по сути.

Отметим: в 2010 году Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года и вернул страну к президентско-парламентской форме правления, чем расширил полномочия президента Виктора Януковича.

Лавриновича обвиняют в обнародовании текста решения Конституционного Суда, а также в том, что он без голосования Верховной Рады опубликовал текст Конституции в редакции 1996 года.

Адвокат Лавриновича Евгений Солодко в ходе заседания утверждал, что прокуратура не проводила по делу никаких следственных действий.

Впрочем, прокурор Алексей Донской сообщил, что Лавринович отказывался от дачи показаний.

«Явной манипуляцией является то, что после решения Апелляционного суда сторона обвинения не провела ни одного следственного действия в отношении Лавриновича... Какой смысл проводить следственные действия с лицом, которое на основании ст.63 Конституции отказывается от дачи показаний?! Если бы у обвиняемого было желание, он мог бы его реализовать, заявить ходатайство... Тем более сторона обвинения сама определяет тот объем доказательств, который считает достаточным для составления обвинительного акта», — сказал Донской.

Коллегия судей после совещательной комнаты приняла решение продолжить подготовительное заседание по делу Лавриновича 8 октября.

Так, обвинительный акт к рассмотрению суд пока не назначил.

Напомним: Генеральная прокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в апреле 2018 года.