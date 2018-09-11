Сегодня 11 сентября 2018 года, 09:50

Олег Сенцов составил завещание

Украинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал завещание относительно своего творчества в случае смерти.

Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан в Facebook.

Cенцов написал ей письмо. В нем он рассказал, что уже не верит в то, что он скоро выйдет из российской тюрьмы.

«В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки — прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории», — цитирует г-жа Каплан слова Сенцова.

Кроме того, он написал о состоянии своего здоровья.

По ее словам, Олег добавил, что «постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции».

«И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает», — отмечает Каплан.

Как сообщалось, Олег Сенцов, задержанный еще в мае 2014 года, 14 мая 2018 года объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.