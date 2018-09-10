США пригрозят санкциями Международному уголовному суду в Гааге

США выступят с жестким заявлением в адрес Международного уголовного суда в Гааге, пригрозив его судьям санкциями за их готовность расследовать предполагаемые преступления американских военных в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.
Как отмечает издание, в своей речи Болтон, как ожидается, заявит, что США разорвут отношения с Гаагским судом и используют все средства для защиты американских граждан и их союзников.
«Соединенные Штаты будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», — заявит г-н Болтон.
В заявлении г-н Болтона будет идти речь о том, что администрация Дональда Трампа «будет бороться», если Международный уголовный суд продолжит расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных военнослужащими США и членами американской разведки во время войны в Афганистане.
Вашингтон может запретить судьям и прокурорам Международного уголовного суда въезжать в США, заморозить их активы и организовать против них уголовные преследования.
Белый дом планирует через Совет безопасности ООН отнять у суда право преследовать граждан США и союзных государств.
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