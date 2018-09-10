Сегодня 10 сентября 2018 года, 18:27

ЕС надеется на принятие Украиной нового избирательного законодательства уже в этом году

Украина должна завершить принятие нового избирательного кодекса и назначить членов обновленного состава ЦИК в течение следующих нескольких месяцев. Об этом сообщил на брифинге посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет facenews.

«Наше пожелание такое, чтобы выборы в Украине состоялись при наилучших возможных условиях. И мы всегда говорили, что для того, чтобы это произошло, украинской стороне необходимо завершить принятие нового избирательного кодекса и назначить членов обновленного состава Центральной избирательной комиссии. Надеемся, что этого можно будет достичь за следующие несколько месяцев», — сказал г-н Мингарелли.

Напомним: на следующей неделе Верховная Рада планирует внести изменения в Конституцию относительно курса на НАТО и ЕС, а также изменить состав ЦИК.