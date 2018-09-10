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Сегодня 10 сентября 2018 года, 18:27

Евросоюз ужесточает борьбу с отмыванием денег

Европейский союз (ЕС) усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом сообщает «ЛIГАБiзнесIнформ» со ссылкой на Financial Times.

Новое законодательство ЕС даст европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования этих вопросов.

Недавно созданная Европейская прокуратура (EPPO), как запланировано, сможет начать расследовать финансирование терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.

Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР.