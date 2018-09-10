Сегодня 10 сентября 2018 года, 18:27

Производство по делам о банкротстве в Украине — это на 90% вопрос уголовного законодательства, считает лектор LHS Виталий Тытыч

В рамках блока «Погашение долгов в процедуре банкротства» Школы по реструктуризации и банкротству Legal High School с лекцией выступил председатель АО «Виталий Тытыч и Партнеры» Виталий Тытыч. Он рассказал об особенностях розыска имущества и активов должника, сосредоточившись на проблемах и новых путях их решения.

Лектор убежден, что производство по делам о банкротстве в Украине — это на 90% вопрос уголовного законодательства. Розыск имущества и активов — часть процесса расследования финансовых злоупотреблений в процедурах банкротства.

Ключевым участником процедуры банкротства является арбитражный управляющий. В пределах его компетенции — контроль активов должника с целью выполнения основной задачи процедуры банкротства, предусмотренной законодательством, то есть для максимального обеспечения требований кредитора и по возможности восстановления платежеспособности должника

Фигура арбитражного управляющего в национальное правовое поле была введена в 1999 году. Формально арбитражный управляющий вправе запрашивать и получать документы от юридических лиц, государственных органов, информацию из госреестров путем направления официальных запросов, но, как правило, по словам г-на Тытыча, необходимая информация собирается из открытых источников, а это не может быть достаточным для установления местонахождения выведенных активов.

Когда в процедуре банкротства устанавливается, что злоупотреблений нет, об активах должника отчитывается руководитель предприятия, передает соответствующие отчеты арбитражному управляющему, который осуществляет финансовый анализ отчетности и подтверждает отсутствие уголовной составляющей. Но сегодня в Украине, как подчеркнул Виталий Тытыч, процедуры банкротства так или иначе сопровождаются уголовным производством.

Несмотря на то что законом предусмотрен довольно широкий перечень прав, арбитражный управляющий фактически не имеет реальных возможностей осуществлять расследование. Г-н Тытыч отметил, что в данном случае механизм один — инициирование открытия уголовного производства и получение статуса потерпевшего (в данном случае арбитражный управляющий представляет юридическое лицо). «Только так можно инициировать следственные действия, направленные на реальный розыск активов должника», — акцентировал внимание лектор. Он считает, что заключению арбитражного управляющего необходимо предоставить большую силу, оно должно иметь статус экспертного заключения для интересов уголовного производство. Но речь идет не только о статусе такого документа, но и об ответственности арбитражного управляющего. На это в том числе должны быть направлены дальнейшие изменения профильного законодательства.

Отдельно Виталий Тытыч остановился на выведении корпоративных прав в иностранную юрисдикцию. В этом контексте также нет ничего сложного, поскольку одним из международных трендов является открытость иностранных реестров, открытость и прозрачность отчетности. Кроме того, выход в третью юрисдикцию предоставляет возможность привлекать судебный контроль этой третьей юрисдикции.

Отвечая на вопросы присутствующих, г-н Тытыч отметил, что национальное законодательство неплохое, вопрос лишь в его применении. «Если нет ответственности за неисполнение четких норм действующего закона, принятием нового законодательства или внедрением европейских проверенных временем моделей делу не поможешь», — резюмировал лектор.