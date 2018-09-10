Сегодня 10 сентября 2018 года, 16:45

Подача анкет в Научный совет МОО продлится до 5 октября

Министерство образования и науки Украины продлило до 5 октября 2018 года срок подачи анкет в состав Научного совета МОН. Это решение принято в связи с тем, что срок подачи анкет кандидатов совпал с отпускным периодом работников высших учебных заведений и научных учреждений, сообщает сайт министерства.

Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету по ссылке, а также предоставить ее бумажный вариант с подписью кандидата, заверенный организацией, в которой он работает, в департамент научно-технического развития МОН.

Обращаем внимание кандидатов, что анкеты будут рассматриваться только при наличии бумажного варианта и заполнения google-form.

За дополнительной информацией можно обращаться в отдел развития науки в высших учебных заведениях департамента научно-технического развития МОН по телефону 287-82-73.