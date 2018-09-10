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АМКУ оштрафовал компанию на полмиллиона из-за покупки активов ПАО «САН ИнБев Украина»

На сайте Антимонопольного комитета Украины 7 сентября 2018 года была обнародована информация о последних решениях АМКУ.

Так, было оштрафовано ЧАО «Славутский солодовый завод» (с. Крупец, Славутский р-н, Хмельницкая обл.) на 255 тыс. грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде осуществления концентрации путем приобретения контроля над активами элеватора, которые обеспечивают деятельность по хранению солода и зерновых культур, находящихся в г.Харькове и принадлежащих ПАО «САН ИнБев Украина» (г.Киев), без получения соответствующего разрешения органов Антимонопольного комитета, наличие которого необходимо.

Кроме того, ЧАО оштрафовано на такую же сумму из-за приобретения контроля над активами элеватора, которые обеспечивают деятельность по хранению солода и зерновых культур, находящихся в г.Чернигове и принадлежащих ПАО «САН ИнБев Украина» (г.Киев), без получения соответствующего разрешения органов АМКУ. Соответствующее разрешение предоставлено, уточняется в сообщении.