Согласно данным Единого реестра адвокатов Украины, количество адвокатов может достичь 50 тыс. человек к концу этого года. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Валентин Гвоздий во время заседания САУ, передает сайт НААУ.
«Я ожидаю, что до конца года будет до 50 тыс. адвокатов. Если этот прогноз сбудется, украинская адвокатура станет одной из многочисленных адвокатур Европы», — сказал Валентин Гвоздий.
На 1 сентября в ЕРАУ были внесены сведения о 43 339 адвокатах, и тенденция этого года свидетельствует о количественном росте адвокатского сообщества. Вместе с тем, согласно официальным данным реестра, 33 000 адвокатов реально занимаются адвокатской практикой в индивидуальной форме деятельности (66%) и в адвокатских объединениях (25%), адвокатских бюро (9%).
Презентация о состоянии ЕРАУ также содержит данные о состоянии уплаты взносов адвокатов на национальные и региональные органы адвокатского самоуправления.
Валентин Гвоздий заверил, что ЕРАУ работает стабильно и технически защищен; в течение шести лет реестр функционирует без сбоев и предоставляет полную информацию об адвокатах Украины.
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Г-н адвокатский начальник Гвоздий. Сказав А, скажите и Б : А где же делись 10339 адвокатов. Они приостановили, прекратили свою деятельность, или что с ними случилось. Где реальная живая поименная статистика. Или вам лично вместе с головой и членами сау вместе с региональными советами некогда работать с каждым получившим свидетельство, потому что не успеваете печатать и считать выдачу новых свидетельств. Куете их денно и нощно.
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