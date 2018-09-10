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Суды Китая будут принимать к рассмотрению данные в блокчейне

10 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Записанные в блокчейн данные могут приниматься к рассмотрению интернет-судами Китая для вынесения решений по делам, касающимся нарушений авторских прав, мошенничества и онлайн-торговли. Об этом сообщает CoinDesk, передает ForkLog.

Соответствующее постановление Верховный народный суд КНР опубликовал в пятницу, 7 сентября. Новая норма гласит, что местные интернет-суды признают легальность блокчейна в качестве метода хранения данных. Записанные в распределенный реестр сведения могут считаться доказательствами и приниматься к рассмотрению при условии, что стороны смогут доказать легитимность используемой технологии.

«Интернет-суды будут признавать цифровые данные, предоставленные в качестве доказательств, при условии, что соответствующие стороны собрали и сохранили их в блокчейне с использованием цифровых подписей, надежных временных меток, хеш-верификации или через платформу для внесения цифровых данных и могут подтвердить аутентичность использованной технологии», — отмечается в официальном документе.

На сегодняшний день в Китае действует интернет-суд в городе Ханчжоу. Учреждение специализируется на рассмотрении дел, связанных цифровыми данными в интернете и авторскими правами. Также готовятся к открытию аналогичные учреждения в Пекине и Гуанчжоу.

Ранее ForkLog сообщал, что Китай внедрил блокчейн для контроля за гражданами, освобожденными условно досрочно.

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