Сегодня 10 сентября 2018 года, 15:02

LHS Discussion Hub: с принятием проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства реформа сферы банкротства не завершится

Сегодня в рамках Школы по реструктуризации и банкротству прошел LHS Discussion Hub «От банкротства к восстановлению платежеспособности: изменение приоритетов». Модератором дискуссии выступил советник ЮФ Evris, член дисциплинарной комиссии арбитражных управляющих, вице-президент ВОО «Саморегулируемая организация специалистов конкурсного процесса» Сергей Донков.

Итак, банкротство в Украине — это обеспечение расчетов, бегство от долгов или получение контроля над бизнесом?

Практика банкротства, по словам директора департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины Юрия Моисеева, пошла несколько иным путем, чем это предусмотрено целью профильного законодательства (речь идет о максимальном погашении требований кредиторов). Также он обратил внимание на неудачную статью 95 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом», благодаря упрощенной процедуре, заложенной в статье, арбитражный управляющий может прийти на предприятие, когда там уже нет никаких активов. Г-н Моисеев надеется, что процент обеспечения расчетов изменится к лучшему с принятием Кодекса Украины по процедурам банкротства, который готовится ко второму чтению.

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Владимир Полищук согласился с тем, что статья 95 Закона используется не очень эффективно. Но причина, по его мнению, в отсутствии такого определения, как «ценность собственной репутации». Используя процедуру банкротства, субъект хозяйствования может в течение нескольких лет изменять название и форму хозяйствования. «Своей репутацией в этой стране почему-то никто не дорожит», — сожалеет г-н Полищук.

С принятием проекта Кодекса Украины по процедурам банкротства (регистрационный номер №8060) реформа сферы банкротства не завершится. В этом убежден член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Сидорович. По его словам, важно то, что удалось серьезно поработать над процедурой распоряжения имуществом.

Обеспечение расчетов, бегство от долгов или получение контроля над бизнесом — в этих трех целях банкротства, по мнению заместителя директора департамента, начальника управления правового обеспечения департамента проблемных активов Банка «ПУМБ» Андрея Джуры, должен быть баланс. К этому нужно стремиться и в частной практике, и в законодательстве, и в судебной практике. Арбитражный управляющий, председатель совета Всеукраинской саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Ассоциация антикризисного менеджмента» Вячеслав Лецкан отметил, что в этой триаде превалирует бегство от долгов — такова статистика.

Процедура банкротства срабатывает только во взаимосвязи «суд — арбитражный управляющий — основные кредиторы — должник», если хоть одно из звеньев выпадает, результат эффективным не будет. На этом акцентировал внимание юридический советник Центра коммерческого права, к.ю.н. Игорь Николаев. Именно поэтому чрезвычайно важно завершить судебную реформу, ведь то, о чем мы сегодня говорим, — это комплексный процесс.

Без обеспечения выполнения требований законодательства нет смысла его менять, считает председатель АО «Виталий Тытыч и Партнеры» Виталий Тытыч. Старший партнер Ario Law Firm Юлиан Хорунжий убежден, что процедуры банкротства стали «более чистыми». Проект Кодекса вводит новые процедуры для санации или ликвидации, но главная проблема лежит в способности достичь компромисса между должником и кредитором.

Говоря о международном опыте, научный советник Юридической группы LCF, д.ю.н. Александр Бирюков акцентировал внимание на ответственности менеджмента. Г-н Сидорович подчеркнул, что нужно разделять аспект финансовой и уголовной ответственности, а в украинских реалиях существует проблема институционной неспособности доказать преступление.

Что касается этики арбитражных управляющих, то, как подчеркнул Юрий Моисеев, в любом профессиональном сообществе должны существовать хотя бы негласные правила поведения. Но без создания представительного органа для обеспечения диалога с сообществом и органами власти мы не можем говорить об этике как таковой. Именно представительный орган должен разработать правила этики. «Государство не должно вмешиваться в такие вещи, как правила этики профессионального сообщества или их соблюдение. Другого мнения придерживается Виталий Тытыч: с учетом опыта адвокатуры и частных исполнителей он считает нецелесообразным создание профессионального органа арбитражных управляющих.

Управляющий партнер ЮК Elite Consult Group, арбитражный управляющий Диана Козловская убеждена, что должно быть внутреннее, личное понимание, что репутация арбитражного управляющего — самый ценный нематериальный актив. Г-жа Козловская считает, что все участники процесса банкротства должны действовать как единый механизм. «Если приложить усилия всем участникам процесса, можно свести на нет эффективность применения непрозрачных процедур», — добавил Владимир Полищук.