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Сегодня 10 сентября 2018 года, 15:02

20 сентября ААУ проведет обсуждение проекта закона об адвокатуре

20 сентября 2018 года на осеннем форуме ААУ «Адвокатура. Формула успеха» состоится обсуждение законопроекта «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Все желающие могут принять участие в дискуссии и приобщиться к обсуждению.

Модератором дискуссии выступит Ольга Дмитриева, председатель Наблюдательного совета ААУ, управляющий партнер АО «Дмитриева и Партнеры».

Среди спикеров: Зоя Ярош, президент ААУ, управляющий партнер АО «Маршаллер и Партнеры», Елена Костюченко, партнер, руководитель практики уголовного права АО «Дмитриева и Партнеры», к.ю.н., доцент кафедры правосудия, адвокат, член правления ААУ, Денис Бугай, адвокат, партнер VB Partners, представители Администрации Президента и органов адвокатского самоуправления, управляющие партнеры ведущих юридических компаний.

Также во время форума будут рассмотрены такие вопросы, как будущее юридического бизнеса, тенденции и конкуренция на юррынке, Legal tech и инновации, гонорар успеха, оптимизация бизнес-процессов и стратегии построения внутренних коммуникаций.

Дата: 20 сентября 2018 года

Место: конференц-холл «ДЕПО», улица Антоновича, 50, г.Киев

Программа мероприятия: http://www.uaa.org.ua/events/7858/

Регистрация на мероприятие: https://goo.gl/fMivg5

Возможна регистрация только на данную сессию.

Стоимость участия: 500 грн.