20 сентября 2018 года на осеннем форуме ААУ «Адвокатура. Формула успеха» состоится обсуждение законопроекта «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».
Все желающие могут принять участие в дискуссии и приобщиться к обсуждению.
Модератором дискуссии выступит Ольга Дмитриева, председатель Наблюдательного совета ААУ, управляющий партнер АО «Дмитриева и Партнеры».
Среди спикеров: Зоя Ярош, президент ААУ, управляющий партнер АО «Маршаллер и Партнеры», Елена Костюченко, партнер, руководитель практики уголовного права АО «Дмитриева и Партнеры», к.ю.н., доцент кафедры правосудия, адвокат, член правления ААУ, Денис Бугай, адвокат, партнер VB Partners, представители Администрации Президента и органов адвокатского самоуправления, управляющие партнеры ведущих юридических компаний.
Также во время форума будут рассмотрены такие вопросы, как будущее юридического бизнеса, тенденции и конкуренция на юррынке, Legal tech и инновации, гонорар успеха, оптимизация бизнес-процессов и стратегии построения внутренних коммуникаций.
Дата: 20 сентября 2018 года
Место: конференц-холл «ДЕПО», улица Антоновича, 50, г.Киев
Программа мероприятия: http://www.uaa.org.ua/events/7858/
Регистрация на мероприятие: https://goo.gl/fMivg5
Возможна регистрация только на данную сессию.
Стоимость участия: 500 грн.
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