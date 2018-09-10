он же e-mail

Сегодня 10 сентября 2018 года, 15:02

ФСБ заявляет о причастности боевика ИГИЛ к подготовке убийства главаря «ДНР»

Российская ФСБ заявляет, что задержала члена террористической организации «Исламское государство», который якобы по заданию СБУ готовил убийство одного из главарей «ДНР», пишет «УП».

Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает российское издание ТАСС.

По информации издания, 9 сентября с.г. на территории Смоленской области ФСБ РФ задержала Меджида Магомедова 1988 года рождения, который якобы является членом террористической организации «Исламское государство».

«Магомедов по заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора» планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной ДНР», — заявили в российском ведомстве.

Задержанный якобы рассказал российским ФСБшникам, что украинские спецслужбы сотрудничают с боевиками «ИГ», чтобы организовывать теракты в РФ и устранять поддерживаемых российской властью главарей так называемых ДНР и ЛНР.

31 августа с.г. главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка. В «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли два человека, девять — пострадали.

Российские СМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные — «украинские диверсанты и связанные с ними лица».