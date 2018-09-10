Сегодня 10 сентября 2018 года, 15:02

ВС: налоговики не имеют права во всех случаях требовать предъявления товарных накладных

Верховный суд встал на сторону бизнеса — заявил, что товарно-транспортная накладная не может быть определяющим фактором, пишет UBR.ua.

По результатам проверок налоговые органы часто оспаривают правомерность формирования налогоплательщиками расходов и налогового кредита налога на добавленную стоимость по договорам поставки при отсутствии товарно-транспортных накладных (ТТН), оформленных надлежащим образом. Об этом говорится в заключении отдела налогового и юридического консультирования KPMG.

В нем отмечается, что основным аргументом налоговых органов в подобных ситуациях служит то, что отсутствие у плательщика ТТН свидетельствует о нереальности осуществления операций поставки.

В то же время Верховный Суд, рассматривая дело №826/11879/13-a, не согласился с фискалами. На него сослались аналитики KPMG, уточнив аргументацию суда:

1) наличие ТТН на перевозку товарно-материальных ценностей не служит определяющим фактом при формировании базы налогообложения по налогу на прибыль и НДС операций по договорам поставки;

2) наличие ТТН является обязательным для налогообложения операций по договорам перевозки;

3) ТТН служит доказательством факта перевозки (перемещения) товара, тогда как факт передачи товара и, соответственно, приобретения права собственности на него должен подтверждаться расходной накладной.