Сегодня 10 сентября 2018 года, 13:20

В России заговорили о создании судов по делам о лайках и репостах

Представитель президента Владимира Путина по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков заявил, что российская судебная система нуждается в том, чтобы выделить специализированные суды для рассмотрения дел в сфере интернета и, в частности, соцсетей. Об этом пишет Pravo.ru.

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представитель Путина по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков отметил, что массив дел за лайки и репосты в соцсетях за последнее время резко увеличился. По его мнению, при рассмотрении таких дел нужно отказаться от действующей системы и настроить другой, более сложный механизм.

«Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу. Мне кажется, что то, как это происходит сегодня, работает не очень эффективно. В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», — цитирует г-на Пескова РИА.