Сегодня 10 сентября 2018 года, 13:20

НБУ позволил оформлять в банках документы не только на украинском языке

Языковой вопрос стал предметом обсуждения на финансовом рынке Украине. Поднял его Министерство культуры, обратившееся в Национальный банк Украины, и регулятору пришлось давать объяснения на этот счет. Об этом пишет UBR.ua.

Заключение НБУ оказалось весьма дипломатичным: в имеющейся в распоряжении UBR.ua телеграмме №18-0007/46692 Национальный банк указал, что люди могут общаться и подавать заявления не только на украинском, но и на других допустимых языках. Например, на русском и языках других национальных меньшинств.

«Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения», — подчеркивается в документе центробанка.

При этом людям позволяется оформлять в банках документы не только на украинском, но и на других языках.

«Согласно статье 6 Закона Украины «Об обращениях граждан», граждане имеют право обращаться в органы государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, объединений граждан, должностных лиц украинском или другом языке, приемлемом для сторон. Решение по обращениям граждан и ответы на них оформляются в соответствии с требованиями законодательства о языках. Такие решения и ответы могут быть изложены в переводе языком общения заявителя», — говорится в телеграмме Нацбанка.