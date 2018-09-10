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134 судьи назначены на должность Президентом Украины

10 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сайте Президента Украины опубликованы тексты двух указов о назначении судей. Президент Петр Порошенко подписал их 7 сентября 2018 года.

Указом Президента Украины №271/2018 назначены 67 судей на должности судей в местных общих судах, а еще 67 судей — Указом Президента Украины №272/2018. На должности были назначены восемь судей столичных судов. В частности:

– Виктория Хоменко — на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;

– Юрий Мазур — на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;

– Елена Рудюк — на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

– Оксана Сирбул — на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева;

– Наталья Марфина — на должность судьи Днепровского районного суда города Киева;

– Ирина Галыга — на должность судьи Днепровского районного суда города Киева;

– Светлана Старовойтова — на должность судьи Днепровского районного суда города Киева;

– Николай Жук — на должность судьи Оболонского районного суда города Киева;

– Виктория Жмудь — на должность судьи Святошинского районного суда города Киева;

– Оксана Коваль — на должность судьи Святошинского районного суда города Киева;

– Виктория Кицюк — на должность судьи Соломенского районного суда города Киева.

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