В Киеве проходит конференция «Индивидуальная конституционная жалоба в Конституционный Суд Украины»

Сегодня, 10 сентября 2018 года, в Конституционном Суде Украины при участии председателя и судей КСУ, работников Секретариата Суда, представителей судебных органов и международных организаций, начала работу международная конференция «Индивидуальная конституционная жалоба в Конституционный Суд Украины». Об этом сообщает портал судебной власти Украины.
Мероприятие организовано Конституционным Судом Украины совместно с Европейской Комиссией «За демократию через право» (Венецианская Комиссия).
Предметом обсуждения на конференции станут вопросы, в частности, опыта внедрения конституционной жалобы в Украине, Германии и Польши, а также обоснование решений конституционных судов.
Онлайн трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.
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