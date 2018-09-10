Сегодня 10 сентября 2018 года, 11:37

В Киеве проходит конференция «Индивидуальная конституционная жалоба в Конституционный Суд Украины»

Сегодня, 10 сентября 2018 года, в Конституционном Суде Украины при участии председателя и судей КСУ, работников Секретариата Суда, представителей судебных органов и международных организаций, начала работу международная конференция «Индивидуальная конституционная жалоба в Конституционный Суд Украины». Об этом сообщает портал судебной власти Украины.

Мероприятие организовано Конституционным Судом Украины совместно с Европейской Комиссией «За демократию через право» (Венецианская Комиссия).

Предметом обсуждения на конференции станут вопросы, в частности, опыта внедрения конституционной жалобы в Украине, Германии и Польши, а также обоснование решений конституционных судов.

Онлайн трансляцию мероприятия можно посмотреть по ссылке.