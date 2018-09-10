Сегодня 10 сентября 2018 года, 11:37

СМИ: российский офшор создали на несуществующем острове

Ожидания насчет внутреннего офшора оказались далеки от действительности

Российский бизнес столкнулся со сложностями при планировании переезда на остров Октябрьский в Калининградской области. Несмотря на исторически сложившееся название, юридически такого места нет, поскольку остров не обособлен от Московского района Калининграда. Об этом пишет Pravo.ru. На острове Октябрьский, а также на острове Русский в Приморском крае создаются специальные административные районы (САР) – территории с особым налоговым режимом, которые предназначены для перерегистрации российских компаний с иностранными активами. Проект переезда – это «эксперимент с массой проблем при реализации», признал замминистра финансов Илья Трунин.

«Чтоб было понятно, я сегодня с утра встречался с калининградскими коллегами. У них проблема базового уровня. В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», – цитируют его слова «Ведомости».

По словам представителя Минэкономразвития, территория САР определялась исходя из общеизвестного наименования. В свою очередь, установить границы района необходимо местными актами. При обсуждении закона в Госдуме предлагалось разрешить региональным властям определять территорию САР, говорит один из участников обсуждения: «Но правку не учли».

К моменту появления первых резидентов проблема будет решена, обещают в Минэкономразвития РФ. Ранее сообщалось, что переехать на Октябрьский уже решили UC Rusal и En+ Holding, дочерняя структура холдинга En+.