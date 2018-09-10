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Изменены правила валютного контроля

10 сентября 2018 года Источник:Finclub

Национальный банк обновил нормы по осуществлению валютного контроля и проведению проверок по вопросам соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

Изменениями предусмотрено применение санкций, предусмотренных декретом Кабмина и постановлением правления НБУ №49, на основании актов проверки без составления протоколов нарушения валютного законодательства.

Теперь будет проводиться проверка уполномоченными работниками НБУ перед составлением актов проверки полученных от государственных органов материалов, которые могут свидетельствовать о нарушении требований валютного законодательства.

Национальный банк имеет право принять постановление о привлечении к ответственности за нарушение валютного законодательства и применить меры влияния к банку (финансовому учреждению) на основании первичных документов (электронных документов, их копий), которые были получены уполномоченными сотрудниками во время проведения проверки и свидетельствуют о фактах нарушения валютного законодательства.

Руководителя банка (небанковского финансового учреждения, национального оператора почтовой связи) будут ознакомлять с актом выездной проверки не позднее тридцатого календарного дня (вместо тридцатого рабочего) со дня окончания проверки.

Эти изменения утверждены постановлением НБУ от 6 сентября №97 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступило в силу 8 сентября.

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