Осужденные до 2014 года не желают отбывать наказание на оккупированной территории

Заключенные Суходольской исправительной колонии в самопровозглашенной "Луганской народной республике", осужденные до 2014 года, изъявили желание перевестись на подконтрольную Украине территорию для отбывания остатка срока. Об этом сообщает сепаратистское агентство "Луганскинформцентр".
Согласно информации издания, об этом заключенные заявили во время посещения их координатором гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ Тони Фришем.
Отмечается, что на встрече также присутствовала представитель "ЛНР" в рабочей группе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными Ольга Кобцева и председатель Межведомственной комиссии "По вопросам передачи осужденных до 2014 года, отбывающих наказания в учреждениях исполнения наказания (УИН) "МВД" "ЛНР" в исправительные учреждения на территории Украины", "первый заместитель главы МВД" "ЛНР" Роман Ведмеденко.
Ведмеденко подтвердил Фришу, что в рамках комиссии были рассмотрены заявления осужденных, "по 44 из них принято решение о готовности передать их на территорию, подконтрольную Украине".
Напомним, ранее сообщалось, что Тони Фриш в субботу, 8 сентября, посетит оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где встретится с украинскими заложниками.
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