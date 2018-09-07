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Kinstellar – юридический советник IFU по вопросам предоставления кредита группе компаний KNESS, ведущему украинскому EPC-подрядчику

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Kinstellar выступила юридическим советником IFU (Investment Fund for Developing Countries), агентства Правительства Дании, в связи с предоставлением обеспеченного кредита в размере 5,75 млн евро в пользу Kness, ведущей украинской группы компаний по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов электроэнергетики.

Кредит IFU будет направлен на проектирование, строительство и эксплуатацию группой Kness трех солнечных электростанций в Винницкой области Украины общей установленной мощностью 33,9 МВт, что должно привести к сокращению выбросов CO2 на 37 500 тонн в год.

Андрей Никифоров (советник) возглавлял команду Kinstellar по сопровождению транзакции, Елена Кучинская (партнер) консультировала IFU по вопросам корпоративного права и энергетики, а Олег Матюша (советник) – по вопросам недвижимости. В состав команды, которая работала над проектом, также входили Виктория Письменная, Олег Андрейкив, Юлия Эйсмонт и Александр Плачинта (юристы).

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