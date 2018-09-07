Сегодня 07 сентября 2018 года, 20:24

Фраза «Я не хочу платить налоги» уже пугает консультантов — ассоциированный партнер Crowe LF UA Рустам Вахитов

Lеgal High School продолжает расширять горизонты для своих слушателей, предоставляя им возможность из первых уст узнать об актуальных тенденциях в международной практике. В рамках модуля «ТЦО. Контроль и проверки» состоялась лекция специалиста из Голландии, ассоциированного партнера Crowe LF UA, эксперта в области международного налогообложения Рустама Вахитова. Лектор рассказал слушателям LHS, как избежать нарушений в сфере трансфертного ценообразования.

В начале лекции г-н Вахитов обозначил общемировые тенденции в сфере ТЦО. По словам лектора, наблюдается резкое повышение прозрачности структур. «Сегодня в большинстве юрисдикций введены правила по раскрытию конечных бенефициаров, существует автоматический обмен информацией по банковским счетам. И хотя Украина к этому процессу пока не присоединилась, но через год-два эти процессы будут актуальными и для Украины», — подчеркнул Рустам Вахитов. Также в числе общих тенденций — повышение квалификации налоговых органов, усиление международного сотрудничества и гармонизация законодательства (BEPS).

Основными источниками рисков для проведения проверок, по мнению спикера, являются обмен информацией между налоговыми органами разных стран; пострановая отчетность (и хотя Украина пока не имплементировала такое законодательство, это не означает, что украинские группы освобождены от этого), обработка данных; налоговые проверки; политические тренды; медиа/пресса.

Рассказывая о последнем источнике, Рустам Вахитов отметил, что результаты проверок, осуществляемых (налоговое давление) журналистами и обществом, в последующем могут заинтересовать контролирующие органы. Пример такого расследования, проведенного голландскими журналистами, был представлен слушателям Lеgal High School.

Для уменьшения рисков нарушений в сфере ТЦО лектор рекомендует придерживаться последовательной политики в вопросах ТЦО, документировать все факты, проводить своевременный и полный комплаенс, заключать предварительные соглашения о ценообразовании и осуществлять мониторинг изменений и тенденций.

Еще одним важным источником уменьшения рисков, по словам Рустама Вахитова, являются процедуры взаимного согласования. И хотя они в украинской практике не особо практикуются, но с точки зрения разрешения споров это очень эффективный механизм, который следует развивать. «Если говорить о Европейском Союзе, то там взаимное согласование между налоговыми органами — широко используемый механизм разрешения споров. Условно говоря, в этом процессе налогоплательщик получает себе союзника в лице налогового органа другой стороны. И если налоговые органы на протяжении определенного срока не приходят к решению, то спор передается в арбитраж, чего они очень боятся», — отметил г-н Вахитов.

Также лектор рассказал о некоторых аспектах судебных споров известных международных компаний, таких как Ge Capital, Amazon, «Тольяттиазот».