Материалы о нарушениях в декларациях омбудсмена переданы в НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в трех электронных декларациях омбудсмена Людмилы Денисовой.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
По данным Нацагентства, во время полной проверки отчетов о доходах уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2015, 2016 и 2017 годы были обнаружены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).
Собранные материалы переданы для проверки в НАБУ.
Сейчас детали правонарушений в ведомстве не сообщают.
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