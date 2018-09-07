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Сегодня 07 сентября 2018 года, 18:41

Материалы о нарушениях в декларациях омбудсмена переданы в НАБУ

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки уголовных преступлений в трех электронных декларациях омбудсмена Людмилы Денисовой.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По данным Нацагентства, во время полной проверки отчетов о доходах уполномоченного Верховной Рады по правам человека за 2015, 2016 и 2017 годы были обнаружены признаки правонарушений, предусмотренных статьей 366-1 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации).

Собранные материалы переданы для проверки в НАБУ.

Сейчас детали правонарушений в ведомстве не сообщают.