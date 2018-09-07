Сегодня 07 сентября 2018 года, 16:59

LHS: Лариса Антощук сообщила, что ГФС активно использует механизм направления специальных запросов в налоговые органы иных юрисдикций

«Споры по сути. Актуальная судебная практика» — тема следующей лекции блока «Трансфертное ценообразование», с которой перед слушателями Lеgal High School выступила Лариса Антощук, менеджер, руководитель практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine.

Лектор сообщила, что в иностранных юрисдикциях позиции по спорам в сфере ТЦО достаточно интересны, и их намного больше, чем в Украине. Связано это с тем, что в Украине это новая категория споров (законодательство о ТЦО в Украине было введено в 2013 году), а суды и юристы только обучаются применению правил трансфертного ценообразования.

Лариса Антощук также обратила внимание, что фискальные органы во всех странах определяют справедливый размер прибыли (прибыли, которую должно было бы получить ассоциированное предприятие в каждом государстве) и оценивают правильность установления субъектами хозяйствования трансфертной цены при отсутствии рыночных факторов.

Детально лектор остановилась на зарубежной практике в сфере ТЦО, порекомендовав не сосредотачиваться только на практике англо-саксонского права. Как пример лектор привела практику индийских судов, поскольку она является очень интересной и неординарной.

Кроме того, лектор ознакомила слушателей и с украинской судебной практикой. «У нас все еще на этапе формирования подходы к подготовке доказательственной базы», — отметила Лариса Антощук. Также, по ее словам, в небольшой категории дел бизнес привлекает судебных экспертов, чтобы предоставить суду экспертные и правовые заключения.

«Государственная фискальная служба Украины активно использует механизм направления специальных запросов в налоговые органы иных юрисдикций», — сообщила лектор. При этом полученные ответы (а они приходят практически на все запросы) становятся поводом для выхода налоговых органов на проверку.

Лариса Антощук посоветовала применять методические рекомендации ОЭСР по ТЦО. По ее словам, сегодня они учтены лишь в четырех судебных делах.

Лектор также представила прогноз на 2018—2020 годы по делам в сфере ТЦО. В частности, увеличится количество споров с доказательственной базой, полученной по «спецзапросам», направленным в зарубежные компетентные органы. «Бизнесу в свою очередь следует также активно вести переписку с контрагентами по вопросу предоставления информации относительно проверки компетентными органами их деятельности», — считает Лариса Антощук.