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В ІР-комитете ААУ обсудили опыт Польши, Грузии и России в вопросе охраны и защиты ІР-прав

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в INVERIA flow space Комитет по интеллектуальной собственности Ассоциации адвокатов Украины провел заседание, посвященное особенностям охраны и защиты прав интеллектуальной собственности за рубежом. В частности, обсуждался опыт Польши, Грузии и Российской Федерации. Модератором заседания выступила директор патентно-юридической компании IPStyle, патентный поверенный, адвокат Мария Ортинская.

Опыт Польши

Основные изменения в законодательстве и подходы патентного ведомства Польши осветили патентный поверенный Польши, патентный поверенный Европейской патентной организации (ЕПО), представитель IP-компании АОМВ Polska Якуб Сьолевесюк и его коллега Гжегош Вонтор. Они остановились на требованиях к патентированию полезных моделей в Польше, изменениях в подходах патентного ведомства Польши к экспертизе computer implemented inventions и на изменениях относительно проведения экспертизы по торговым маркам.

Говоря о полезных моделях, Якуб Сьолевесюк отметил, что срок охраны составляет 10 лет с даты подачи заявки. Правовая охрана распространяется на продукты, машины, инструменты, устройства. По словам спикера, процедура защиты полезной модели включает следующие этапы: формальная экспертиза, поиск и существенная экспертиза (для установления новизны), публикация; предоставляется шесть месяцев для подачи оппозиции. Важно то, что по польскому законодательству возможно преобразование из патентной заявки в полезную модель.

Затем г-н Сьолевесюк остановился на Computer Implemented Inventions (Computer Implemented Inventions включает в себя использование компьютерной сети или другого программируемого устройства, где одна или несколько функций реализуются полностью или частично с помощью компьютерной программы). По словам патентных поверенных из Польши, их патентное ведомство намерено изменить свою практику в отношении Computer Implemented Inventions — признать их техническими и выдавать патенты при условии, что они являются новыми и изобретены в соответствии с практикой ЕПО. Соответствующие незначительные правки к их законодательству могут вступить в силу уже этой осенью. Это важно для многих польских компаний, особенно стартап-компаний (мобильные приложения, криптовалюта, блокчейн).

Опыт Грузии

Особенностями защиты прав интеллектуальной собственности Грузии поделился глава практики IP BCL Law Office Иракли Гвилия. Он рассказал о стандартной и ускоренной процедуре регистрации товарных знаков. Так, стандартная процедура с момента подачи заявки и до получения свидетельства занимает примерно 11–12 месяцев, ускоренная процедура — до трех недель (по законодательству 10 рабочих дней); стандартная процедура обойдется в 420 долларов США плюс 50 долларов за каждый дополнительный класс, а ускоренная будет стоить 840 долларов США плюс 300 долларов за каждый дополнительный класс. В стандартной процедуре, по словам г-на Гвилия, денежные средства можно вносить поэтапно, в ускоренной — вся сумма уплачивается сразу, и, естественно, она теряется, если ведомство отказывает в выдаче свидетельства.

По словам гостя из Грузии, практическая необходимость ускоренной процедуры возникает в случае, когда нарушением прав на ТМ причиняется ущерб правообладателю, а также при заключении значимой сделки (М&А). Нередки случаи недобросовестной регистрации знака дистрибуторами с целью принуждения к контрагированию.

Иракли Гвилия также остановился на отмене регистрации торгового знака. По общему правилу регистрация отменяется патентным ведомством Грузии (по требованию правообладателя; в случае смерти или ликвидации правообладателя, если нет правопреемников/наследников; в случае, если в ведомство поступило заявление с более ранним приоритетом в отличие от знака, зарегистрированного по ускоренной процедуре) и судом (если знак не использовался в течение последних пяти лет, если знак стал родовым понятием; если использование знака вводит в заблуждение потребителя относительно свойств, качества или иных характеристик товара/услуги).

Законодательство Грузии дает правообладателям возможность бороться с импортом продукции, нарушающей права интеллектуальной собственности. Г-н Гвилия отметил, что регистрация знака на таможне помогает бороться с контрафактом. Даже сам факт регистрации сдерживает импортера контрафакта, поскольку если товар задерживается на таможне, он уничтожается либо добровольно, либо по решению суда.

Опыт России

Последние новшества в вопросах охраны и защиты прав интеллектуальной собственности в России осветила патентный поверенный РФ, управляющий партнер агентства защиты прав интеллектуальной собственности ИНКО Екатерина Шехтман. В частности, она напомнила, что с 28 февраля 2018 года в России применяется Гаагское соглашение, действующее в 52 странах мира, включая США, ЕС и Украину. Г-жа Шехтман также отметила, что с 2014 года в России введена экспертиза на полезные модели.

Говоря о нюансах практики, связанной с промышленными образцами, спикер остановилась на нарушении требований единства промышленного образца (теперь требования ужесточились, и в одной заявке допускаются лишь изделия с изменением несущественных признаков, как правило, одного-двух), отметив, что в их законодательство введено понятие «информированный потребитель».

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