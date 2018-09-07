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СБУ может проверить законность закрытия производств в отношении убитого главаря «ДНР»

07 сентября 2018 года Источник:РБК-Украина

Служба безопасности Украины должна проверить правомерность прекращения уголовных производств в отношении главаря «Донецкой народной республики» Александра Захарченко. Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады, нардеп от БПП Ирина Геращенко.

В частности, г-жа Геращенко отметила, что Россия направила в Донецк следственную группу для расследования убийства Александра Захарченко, что является нарушением украинского законодательства. Она сравнила данную ситуацию с блокадой доступа украинских и международных следователей к месту катастрофы МН17.

«Считаю, что должно быть открыто уголовное производство по факту незаконного проведения следственных действий незаконными следственными группами, и мы хотим понять, правомерно ли закрытие всех дел по самому убитому террористу Захарченко, ведь он причастен к страшным военным преступлениям», — подчеркнула она.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что все производства в отношении убитого Александра Захарченко подлежат закрытию.

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