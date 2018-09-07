Сегодня 07 сентября 2018 года, 18:41

Какие элементы формируют персональный бренд юриста и зачем его развивать

Сегодня публичность — удел уже не только партнеров юрфирм. Зачастую задачи быть максимально узнаваемыми ставятся юристам среднего и даже начального уровня. А клиенты со всей стороны предпочитают обращаться не к абстрактному сотруднику именитой юридической фирмы, а к конкретному юристу.

«Юридическая фирма, безусловно, заинтересована, чтобы ее юристы были на слуху у собственников бизнеса, инхаусов и коллег по рынку», — комментирует Николай Стеценко, соуправляющий партнер ЮФ AVELLUM. «Бренд компании напрямую зависит от персональных брендов его ведущих юристов, ведь клиент в конечном счете покупает того или иного юриста, с кем далее будет ежедневно взаимодействовать и кому будет доверять. Бренд компании для него — лишь дополнительная гарантия качества и ответственности, в случае если обслуживающий его юрист не оправдает ожиданий или откровенно «нафейлит», — объясняет Иван Бозбей, бренд-амбассадор GUR Law Firm в Украине. Денис Киценко, партнер АФ «Династия» отмечает: «Каждая победа, каждый удачный проект — это заслуга конкретных людей. Уверен, что не стоит бояться растить «звезд». Наоборот. Чем больше реальных звезд в команде — тем команда сильнее. И в профессиональном плане, и в маркетинговом».

Таким образом, персональный бренд становится объективной необходимостью, условием востребованности юриста на рынке, тем более что возможностей для личного продвижения сейчас более чем достаточно. О том, какие именно инструменты целесообразно использовать при построении личного бренда, читайте в статье «Персональное дело» («Юридическая практика» №36 от 4 сентября 2018 года).