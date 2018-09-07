Новый сервис от Google упростит поиск статистической информации из базах данных

Американская компания Google запустила бета-версию Dataset Search — поискового сервиса, который позволяет находить базы данных в сети. Новый инструмент позволит искать научную и статистическую информацию, выложенную в открытый доступ.
Архив включает исследования Гарвардского университета, NASA, Межвузовского консорциума, Всемирного банка и других организаций. Новый инструмент будет полезен ученым, аналитикам, журналистам и желающим изучить статистические сведения.
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