Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 07 сентября 2018 года, 16:59

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С лекцией об особенностях применения штрафных санкций в сфере ТЦО выступила Наталья Мусиенко

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Об особенностях применения санкций слушателям LHS рассказала Наталья Мусиенко, юрист практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine.

Лектор, в частности, подробно рассказала о последствиях самостоятельной корректировки налоговой декларации по налогу на доходы. «В случае подачи уточняющей декларации до 1 октября года, который идет за отчетным, налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности», — обратила внимание г-жа Мусиенко.

В то же время она подчеркнула, что в случае подачи уточняющей декларации после 1 октября налогоплательщик имеет право направить уточняющий расчет (декларацию), уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 3% от такой суммы до подачи уточняющей декларации или подать декларацию за следующий налоговый период после 1 октября, отобразив сумму недоплаты в составе декларации по налогу на прибыль, увеличенную на величину штрафа в размере 5% от такой суммы. По словам лектора, речь идет только о тех случаях, когда налогоплательщики сами корректируют финансовый результат.

Если же контролирующий орган самостоятельно определяет сумму налогового обязательства, штрафные санкции составят 25% от суммы определенного налогового обязательства. «При повторном на протяжении 1095 дней определении контролирующим органом суммы налогового обязательства сумма штрафа увеличивается до 50% от суммы существующего обязательства», — сказала лектор.

Особенности применения штрафных санкций Наталья Мусиенко представила на практических примерах рассмотрения судами споров по этой категории дел.

Первая категория касалась судебной практики по спорам о непредоставлении отчетности. Так, суть спора, в котором суд занял позицию налогоплательщика, заключалась в том, что у налогоплательщика в рамках уголовного дела были изъяты документы и компьютерная техника, в связи с чем он не имел возможности подать вовремя отчет в надлежащем виде. В результате судом не была установлена вина налогоплательщика относительно непредоставления отчетности о контролируемых операциях, поэтому «суд считает безосновательным вывод о привлечении к ответственности за нарушения подпункта 39.4.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины».

Следующие категории споров, которые представила слушателям Наталья Мусиенко, были связаны с действием закона во времени (в контексте начисления штрафных санкций), экспортными операциями, осуществляемыми через комиссионеров-нерезидентов, и операциями с контрагентами из низконалоговых юрисдикций.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 36 (1080) от 04/09/18 Свежий номер

Исполнительное производство

№ 36 (1080)
Акцент

Тоска почета

Государство и юристы

Алгоритм лишения

Отрасли практики

Закатать в банки

Тема номера:

Выйти на замену

Архив голосованийVox Populi

Какое участие вы принимаете в формировании Высшего антикоррупционного суда?

Подал документы

Поддерживаю друга

Провожу отбор

Отслеживаю ход конкурса

Мне не интересен этот процесс

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

«Скляренко, Сидоренко и партнеры» расширяют партнерский состав

Казахстанский юридический форум 2018

Компания YouControl приглашает Вас посетить открытую встречу YouControlClub в г. Одесса!

ААУ приглашает принять участие в юбилейном конкурс«Адвокат года – 2018»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом