Сегодня 07 сентября 2018 года, 16:59

С лекцией об особенностях применения штрафных санкций в сфере ТЦО выступила Наталья Мусиенко

Об особенностях применения санкций слушателям LHS рассказала Наталья Мусиенко, юрист практики разрешения налоговых споров KPMG Law Ukraine.

Лектор, в частности, подробно рассказала о последствиях самостоятельной корректировки налоговой декларации по налогу на доходы. «В случае подачи уточняющей декларации до 1 октября года, который идет за отчетным, налогоплательщик не может быть привлечен к ответственности», — обратила внимание г-жа Мусиенко.

В то же время она подчеркнула, что в случае подачи уточняющей декларации после 1 октября налогоплательщик имеет право направить уточняющий расчет (декларацию), уплатить сумму недоплаты и штраф в размере 3% от такой суммы до подачи уточняющей декларации или подать декларацию за следующий налоговый период после 1 октября, отобразив сумму недоплаты в составе декларации по налогу на прибыль, увеличенную на величину штрафа в размере 5% от такой суммы. По словам лектора, речь идет только о тех случаях, когда налогоплательщики сами корректируют финансовый результат.

Если же контролирующий орган самостоятельно определяет сумму налогового обязательства, штрафные санкции составят 25% от суммы определенного налогового обязательства. «При повторном на протяжении 1095 дней определении контролирующим органом суммы налогового обязательства сумма штрафа увеличивается до 50% от суммы существующего обязательства», — сказала лектор.

Особенности применения штрафных санкций Наталья Мусиенко представила на практических примерах рассмотрения судами споров по этой категории дел.

Первая категория касалась судебной практики по спорам о непредоставлении отчетности. Так, суть спора, в котором суд занял позицию налогоплательщика, заключалась в том, что у налогоплательщика в рамках уголовного дела были изъяты документы и компьютерная техника, в связи с чем он не имел возможности подать вовремя отчет в надлежащем виде. В результате судом не была установлена вина налогоплательщика относительно непредоставления отчетности о контролируемых операциях, поэтому «суд считает безосновательным вывод о привлечении к ответственности за нарушения подпункта 39.4.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины».

Следующие категории споров, которые представила слушателям Наталья Мусиенко, были связаны с действием закона во времени (в контексте начисления штрафных санкций), экспортными операциями, осуществляемыми через комиссионеров-нерезидентов, и операциями с контрагентами из низконалоговых юрисдикций.