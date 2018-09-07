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Обнародована позиция САУ относительно президентского законопроекта об адвокатуре

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Во время заседания в Херсоне председатель Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова не смогла оставить без внимания внесенный в Верховную Раду законопроект «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», зарегистрированный 6 сентября с.г. под №9055. Отметим, что сегодня утром на сайте парламента появился текст проекта закона.

Г-жа Изовитова напомнила, что принятие нового законопроекта об адвокатуре является завершающим этапом судебной реформы и обратила внимание на то, что при разработке этого законодательного акта не было соблюдено право адвокатуры, которую в отношениях с органами власти представляет НААУ, на участие в наработке изменений к профильному закону.

Стоит отметить, что Совет адвокатов Украины, который является высшим органом адвокатского саморегулирования с декабря 2016 года, неоднократно публично выражал свою позицию относительно того, что процесс реформы адвокатуры так и не был организован властью в соответствии с международными стандартами регулирования адвокатской профессии, принципами демократического управления, публичности и открытости действий власти.

«В этот раз для разработки президентского проекта нас не пригласили в состав Совета судебной реформы, проигнорировав, таким образом, интересы и права адвокатов», — сказала г-жа Изовитова.

Известно, что НААУ неоднократно предоставляла согласованные внутри адвокатского сообщества предложения изменений действующего законодательства об адвокатуре: с первой версии проекта изменений к Закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» в 2014 году (утверждена съездом адвокатов Украины) и до подачи в РСР альтернативного проекта в феврале 2018 года.

Г-жа Изовитова указала на необходимость внесения на рассмотрение в парламент альтернативного законопроекта об адвокатуре. На заседании приняли решение создать рабочую группу, и уже известны некоторые ее члены: председатель Комитета по вопросам бесплатной правовой помощи при НААУ Сергей Вилков и адвокат Александр Дульский.

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