Сегодня 07 сентября 2018 года, 16:59

Asters выступает юридическим советником ЕБРР по предоставлению кредита в 15 млн долларов США

Asters выступает юридическим советником ЕБРР относительно предоставления группе компаний «Модерн-Экспо» кредита в размере 15 млн долларов США.

Юридическая фирма Asters выступила советником Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в связи с предоставлением кредита на сумму 15 млн. долларов США группе компаний «Модерн-Экспо», одному из крупнейших производителей и поставщиков оборудования для магазинов розничной торговли и складских помещений в Центральной и Восточной Европе.

Семилетний кредит будет использован для увеличения объемов производства на двух основных производственных площадках в Луцке (Украина) и Витебске (Беларусь). Финансирование также позволит компании реструктуризировать другие долговые обязательства.

Над проектом работала команда практики банковского и финансового права ЮФ Asters в составе партнера Ирины Поканай, советника Габриэла Асланяна и юриста Инны Бондаренко.