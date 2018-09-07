Сегодня 07 сентября 2018 года, 16:59

НБУ повысил учетную ставку до 18%

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 18% годовых с 7 сентября 2018 года. Несмотря на уверенное снижение инфляции с начала года, реализация ряда рисков может в дальнейшем помешать этой тенденции. Проведение более жесткой монетарной политики позволит нивелировать влияние этих рисков, вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в конце 2019 года и достичь среднесрочной цели 5% в 2020 году. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В июле 2018 года потребительская инфляция продолжила замедляться — до 8,9% в годовом измерении, вплотную приблизившись к целевому диапазону, установленному основными принципами денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу.

Снижение инфляции в июле с.г. в целом соответствовало последнему макроэкономическому прогнозу Национального банка. Этому способствовало существенное расширение внутреннего и внешнего предложения продовольственных товаров, благодаря которому цены на них росли низкими темпами. Кроме того, на ценах на непродовольственные товары сказалось укрепление курса гривны в первом полугодии, отмечается на сайте Нацбанка.

«Базовая инфляция в июле замедлилась до 8,8% в годовом измерении, что также ожидалось Национальным банком. Впрочем, все еще высокие значения базовой инфляции свидетельствуют о сохранении существенного фундаментального инфляционного давления. Это прежде всего является результатом высоких темпов роста реальной заработной платы, что приводит к увеличению производственных затрат и устойчивого потребительского спроса», — сообщает регулятор.

Дальнейшее замедление инфляции будет сдерживаться ожидаемым повышением административно регулируемых цен и тарифов, направленным на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, в IV квартале 2018 года.

Как и во время обнародования прогноза в июле, Национальный банк продолжает считать, что рост цен и в дальнейшем будут стимулировать устойчивый внутренний потребительский спрос и высокие инфляционные ожидания.

В случае реализации проинфляционных рисков Национальный банк может прибегнуть к повышению учетной ставки до уровня, необходимого для обеспечения снижения инфляции до установленных целей на приемлемом временном горизонте.

Повышение учетной ставки до 18% было утверждено решением правления НБУ от 6 сентября 2018 года №593-рш «О размере учетной ставки».