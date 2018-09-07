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Апелляционный суд подтвердил законность штрафа в 1,2 млн грн владельцу авто на еврономерах

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Портал «Судебная власть Украины» разъясняет необходимость соблюдения правил таможенного законодательства при ввозе транспортных средств с «еврономерами» на территорию Украин, во избежание привлечения к административной ответственности и уплаты штрафа, который существенно может превышать стоимость такого автомобиля.

Так сейчас, Днепропетровский апелляционный административный суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда г.Запорожья от 30 марта 2018 года, которым отказано в удовлетворении иска к Запорожской таможне Государственной фискальной службы об отмене постановления о взыскании штрафа в размере 1 254 561,90 грн за нарушение таможенных правил.

Истец обратился в суд с иском, в котором просил признать противоправным и отменить постановление, принятое Запорожской таможней ГФС по делу о нарушении таможенных правил о привлечении к ответственности по статье 485 Таможенного кодекса Украины (действия, направленные на неправомерное освобождение от уплаты таможенных платежей или уменьшение их размера, а также другие противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей).

Судом установлено, что гражданин К. ввез на таможенную территорию Украины автомобиль в режиме «транзит» с целью «личного пользования». Истцом были уплачены таможенные платежи при ввозе транспортного средства, поскольку избран таможенный режим «транзит».

К. обязан был вывезти транспортное средство за пределы таможенной территории Украины в установленный срок. Однако данный автомобиль за пределы таможенной территории Украины не вывозился.

Доводы истца о том, что он не имел возможности вывезти транспортное средство за пределы таможенной территории Украины из-за болезни и поломки транспортного средства судом не приняты во внимание, поскольку указанные обстоятельства наступили уже после составления протокола об административном правонарушении.

Также не приняты доводы об окончании срока привлечения к ответственности на момент вынесения обжалуемого постановления, ведь нарушение является длящимся, поскольку на момент вынесения постановления автомобиль оставался и использовался на территории Украины.

Поскольку фактически автомобиль был ввезен в Украину не с целью транзита, а с целью использования на территории Украины, владелец при его ввозе должен был в соответствии с требованиями действующего законодательства уплатить таможенные платежи, однако этого не было сделано.

Следовательно, суд признал доказанным, что истец нарушил требования режима ввоза транспортного средства на территорию Украины, и отказал в удовлетворении иска.

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