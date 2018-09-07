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Евгения Марущенко рассказала о задачах внешних советников при проверках по трансфертному ценообразованию

07 сентября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Как быть готовым к проверкам контролируемых операций? Какие задачи стоят перед внешним советником? Своим опытом в этих вопросах со слушателями Lеgal High School поделилась старший консультант группы трансфертного ценообразования KPMG в Украине Евгения Марущенко.

В начале лекции Евгения Марущенко обратила внимание на следующее: по данным ОЭСР, ежегодные потери бюджетов стран от размывания точки прибыли из места ее происхождения составляют в среднем 100–250 миллиардов долларов США в год. А эффективная налоговая ставка международных компаний, работающих на рынке, составляет в среднем от 4 до 8%. Эти данные говорят о том, что план BEPS не только нацелен на борьбу с вымыванием точки прибыли, но и на поддержание национального производителя для создания более конкурентных правил игры на рынке. Также лектор привела примеры подтверждения применения низких эффективных ставок международными компаниями, такими как Apple (сумма налоговой претензии, связанной с трансфертным ценообразованием (ТЦО) к этой компании составила 13 миллиардов евро), Facebook (5 миллиардов долларов США), Coca-Cola (3 миллиарда долларов США). По словам Евгении Марущенко, все эти дела были рассмотрены в суде в 2016—2017 годах и касаются операций, осуществленных в 2008—2009 годах, это показывает, что срок, прошедший с даты проведения операции до даты вынесения решения, достаточно значительный. Сказанное характерно и для Украины — согласно законодательству, срок исковой давности по ТЦО составляет семь лет, то есть операции 2018 года потенциально могут быть проверены налоговыми органами в 2025 году.

Проверки по ТЦО в Украине можно разделить на два типа. Первый — это проверки отчета о контролируемых операциях (в связи с неподачей или несвоевременной подачей такого отчета, неполным декларированием контролируемой операции в отчете, неподачей документации по ТЦО), а второй — проверки относительно ценообразования или соблюдения принципа «вытянутой руки» (по вопросам полноты начисления и уплаты налогов во время совершения контролируемых операций).

Основаниями для проверки соблюдения принципа «вытянутой руки» или ценообразования являются предоставление документации по трансфертному ценообразованию, непредоставление или предоставление с нарушением отчета о контролируемой операции либо документации по трансфертному ценообразованию.

Евгения Марущенко обратила внимание, что сроки подачи документов для проверки по трансфертному ценообразованию составляют десять рабочих дней с момента начала проверки или 15 рабочих дней с момента дополнительного запроса контролирующего органа. Акт проверки обязательно должен содержать документально подтвержденные факты отклонения условий в контролируемой операции от рыночных, а также доказательства и расчеты того, что это привело к занижению сумм налога.

По словам Евгении Марущенко, при отборе объектов контроля для проверки по ТЦО налоговые органы обращают внимание на обороты с офшорными юрисдикциями, регулярные убытки, концентрацию оборотов на одном контрагенте, экс-официальные источники, показатели финансовой отчетности, налоговую нагрузку, качество подготовки документации.

Говоря о задачах, которые стоят перед внешним советником, лектор в первую очередь отметила необходимость проведения анализа структуры и бизнес-процессов налогоплательщика, а также проверки подхода к ценообразованию. За этим следуют выявление и оценка рисков, рекомендации относительно необходимых изменений договорных отношений. Немаловажно и предложение о введении системы контроля за ТЦО в компании с закреплением ответственных лиц и установлением порядка взаимодействия.

Как сказала лектор, компании очень ошибаются в вопросе проверок по ТЦО, если считают, что к ним «с проверкой не придут», «в компании все хорошо и цены рыночные», хорошую документацию можно подготовить за 30 дней, мало информации означает меньше вопросов, проверка по ТЦО — это проверка документации, проверка по ТЦО несет исключительно риск налоговых доначислений. Каждое такое заблуждение было опровергнуто лектором.

Евгения Марущенко также представила официальную статистику Офиса крупных налогоплательщиков об обмене налоговой информацией в рамках действующих конвенций. В частности, по результатам 2017 года было направлено 170 запросов в 29 стран, получено 172 ответа из 24 стран, в обращениях поднимались вопросы бенефициарного собственника и ТЦО. По результатам анализа предоставленной информации Офисом проведено 13 проверок, сумма доначислений по которым достигает 800 млн грн. Таким образом, даже до внедрения плана BEPS налоговые органы Украины активно обмениваются информацией, в том числе с самым большим контрагентом по контролируемым операциям — Кипром.

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