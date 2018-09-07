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Глава совета при столичном управлении ГФС задержана на взятке

07 сентября 2018 года Источник:Finclub

В Киеве на вымогательстве разоблачили главу общественного совета при местном управлении Государственной фискальной службы Ирину Нараевскую.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, глава общественного совета требовала 75 тыс. долларов США взятки от бизнесмена за исключение его предприятия из списка неблагонадежных и за непрепятствование в дальнейшей предпринимательской деятельности.

«В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос задержания в порядке ст.208 УПК Украины и сообщения о подозрении», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что Нараевская требовала взятку для главы общественного совета при управлении ГФС в Киевской области Ивана Шилова.

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