В Киеве на вымогательстве разоблачили главу общественного совета при местном управлении Государственной фискальной службы Ирину Нараевскую.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, глава общественного совета требовала 75 тыс. долларов США взятки от бизнесмена за исключение его предприятия из списка неблагонадежных и за непрепятствование в дальнейшей предпринимательской деятельности.
«В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос задержания в порядке ст.208 УПК Украины и сообщения о подозрении», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган уточнила, что Нараевская требовала взятку для главы общественного совета при управлении ГФС в Киевской области Ивана Шилова.
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