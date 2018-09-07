Сегодня 07 сентября 2018 года, 13:34

Иван Шинкаренко рассказал слушателям LHS об ответственности за неподачу отчетности по ТЦО

Последний день блока «Трансфертное ценообразование» Школы налоговой практики Lеgal High School посвящен спорам по ТЦО. Модуль открыла лекция Ивана Шинкаренко, партнера, руководителя практики трансфертного ценообразования «ВТС Консалтинг», об ответственности за неподачу отчетности по ТЦО.

Лектор напомнил, что отчет по ТЦО — это обязательный отчет, который подается до 1 октября года, следующего за отчетным.

Кроме того, г-н Шинкаренко рассказал об «эволюции» штрафных санкций по ТЦО. Так, до 1 января 2017 года существовало три вида штрафов, но уже с этого дня даты появились три группы штрафных санкций.

В частности, первая группа предусматривает штрафы за недекларирование, то есть за неподачу отчета о контролируемых операциях, за невключение определенных контролируемых операций в отчет и за неподачу документации по ТЦО.

Вторая группа — «пеня за недекларирование» — предусматривает штраф за каждый день неподачи отчета или документации по окончании 30 календарных дней, следующих за граничным сроком уплаты штрафа.

И третья группа — «штраф за несвоевременное декларирование» — подразумевает несвоевременную подачу отчета/декларирования контролируемых операций в отчете или несвоевременную подачу документации.

Более подробно Иван Шинкаренко рассказал о размерах штрафных санкций и проблемах, с которыми может столкнуться налогоплательщик.

«Уплата финансовых санкций (штрафов) не освобождает налогоплательщика от обязанности предоставить отчетность о контролируемых операциях и/или документации по трансфертному ценообразованию», — обратил внимание лектор.

Вторая группа штрафов предусмотрена абзацами 5–7 пункта 120.3 статьи 120 Налогового кодекса Украины и включает начисление штрафных санкций за непредоставление отчета (уточняющего отчета) о контролируемых операциях по истечении 30 календарных дней, следующих за последним днем граничного срока уплаты штрафа «за недекларирование», и за непредоставление документации по ТЦО по истечении также 30 календарных дней, следующих за последним днем граничного срока уплаты штрафа. В этом случае санкция предусматривает штраф в размере пяти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц за каждый день неподачи.

Среди проблемных вопросов в этой категории лектор обратил внимание на ответственность налогоплательщика, который не предоставил отчетность или документацию до введения в действие штрафа. Он отметил, что Государственная налоговая служба Украины в письме от 10 февраля 2017 года разъяснила, что контролирующим органом в этом случае, начиная с 1 января 2017 года, должны применяться штрафные санкции. В то же время судебная практика пошла иным путем, и в большинстве случаев суды становятся на сторону налогоплательщиков.

Третья группа предусматривает финансовую ответственность за несвоевременную подачу отчетности, то есть за несвоевременную подачу отчета о контролируемых операциях, несвоевременное их декларирование в отчете или несвоевременную подачу документации по ТЦО.

Иван Шинкаренко сообщил, что и в этой категории штрафных санкций также наблюдается парадокс, связанный с переходным периодом.